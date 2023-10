Carlos Alberto Morales es otro de los miembros del Gol Caracol que tiene una cábala con la ropa

Los partidos de la Selección Colombia no serían lo mismo sin el sello de Carlos Alberto Morales, quien se encarga de poner los sentimientos a tope con sus narraciones en el Gol Caracol, las cuales contagian a quienes están viendo los partidos de las eliminatorias a través de Caracol Televisión y que vibran como si se encontraran en el estadio. Frente a esto, nos causa interés sobre lo que ocurre con este miembro del equipo periodístico detrás de cámaras.

El hecho de escuchar su voz permite que los colombianos tengan un acercamiento con él, uno guiado por la pasión del fútbol, no obstante, a través de la pantalla no podemos detallar en su totalidad todo lo que hay detrás de un cubrimiento de esta magnitud, dado que como televidentes no somos testigos de todo ese trabajo que hay para lograr algo con tan alta calidad.

A su vez, más que ser un narrador, Carlos Alberto Morales también es un hincha más de la Selección Colombia, como la gran mayoría en el territorio cafetero, aunque por su labor debe ser imparcial y objetivo al estar en vivo y describiendo todas las jugadas del terreno de juego para millones de hogares en nuestro país.

A pesar de este hecho, el integrante del Gol Caracol tiene el propósito de que todo le salga bien, no solo para él, sino también a sus compañeros y a la tricolor, esto lleva a que antes de las transmisiones tenga una cábala que le dé más ánimo e impulse su mentalidad positiva ante lo que pueda pasar .

"Mi cábala cada vez que voy a empezar una transmisión de alguno de los torneos, más que un partido, unas las eliminatorias sudamericanas, la usé una vez en un mundial menor o juvenil, creo que era sub 20, y es estrenarme un par de zapatos o de tenis", menciona Carlos Alberto Morales.

De esta forma, el narrador se suma a los otros integrantes del Gol Caracol, como Marina Granziera, Jhonsson Rojas y Eduardo Ahumada, que tienen un agüero relacionado con la ropa antes de sus transmisiones sobre la Selección Colombia.

"Lo tengo de costumbre en el arranque de las eliminatorias, entonces son 18 partidos, por lo que desde el primero y de ahí en adelante uso los mismos, solo los estreno al inicio y luego me los vuelvo a poner", detalla Carlos Alberto Morales.