Juan Camilo Vargas relata cómo es cubrir a la selección con el Gol Caracol, ¿puede celebrar goles?

El inicio de las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026 ha permitido que los fanáticos del Gol Caracol también tengan la oportunidad de conocer a los nuevos talentos que se van sumando al equipo periodístico, lo cual es el caso de Juan Camilo Vargas, quien ya ha cautivado a más de una televidente no solamente con su talento, sino con el carisma y la actitud que ha demostrado en cada una de sus notas.

Con experiencia en Blu Radio y Noticias Caracol, este joven comunicador social logró encajar a la perfección con quienes ya tienen un mayor reconocimiento por parte de los colombianos e impregnó sus conocimientos para aportarle un toque diferente a las transmisiones de la Selección Colombia y demostrar que los jóvenes también pueden ser parte de esto.

Conoce más: Eduardo Ahumada le da otro significado a trabajar durante las transmisiones del Gol Caracol

Juan Camilo Vargas, quien está encargado de brindar datos estadísticos en tiempo real durante los partidos, nos cuenta cómo se ha sentido al ser parte del Gol Caracol y el estar detrás de lo que ocurre durante las eliminatorias sudamericanas.

Frente a esto, está seguro de que hay cosas que únicamente le pasan a él mientras que están en vivo, dado que su labor lo hace estar pendiente de todo lo que sucede tanto dentro como fuera de la cancha y no puede dejarse llevar por la emotividad, ya que esto implica perder tiempo que durante las transmisiones es clave y más cuando de información de primera mano se trata.

Lee también: Juan Pablo Hernández confiesa cuál es la cábala que le da seguridad al cubrir a la selección

Publicidad

"Por ejemplo, cuando Colombia hace un gol yo no puedo celebrarlo como todas las personas, quienes ven la repetición o escuchan el grito eufórico del narrador. A mí me toca festejarlo rápido, en ese momentico disfruto, pero enseguida tengo que ponerme a buscar un dato del que hizo el gol, cuántos años tiene, en dónde nació, los equipos en los que ha jugado, etc.", comenta Juan Camilo Vargas.

A pesar de que desde un principio este periodista de Gol Caracol era consciente de que esto hacía parte de sus funciones, pues lo fundamental durante estas transmisiones es mantener a los hinchas al tanto, no puede negar que este es un reto complicado cuando se trata de la Selección Colombia.

Te puede interesar: Pepe Garzón cuenta cómo hace de su fe una cábala antes de las transmisiones con el Gol Caracol

Finalmente, Juan Camilo Vargas explica que, como todo en la vida, equilibra su pasión con su labor: "hay un balance, entre disfrutar un poquito, pero también el trabajar porque soy el que tiene que dar la información".