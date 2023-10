Gol Caracol: el Lente Espía se infiltró en el comercial de los hinchas de la Selección Colombia

Hacer que millones de colombianos puedan vivir la fiesta del fútbol como si estuvieran en las tribunas del estadio no es tarea fácil, pero es algo que el Gol Caracol ha logrado hacer a lo largo de 30 años, generando que también estos televidentes logren identificarse con esa pasión, emotividad y unión que transmite la Selección Colombia durante cada uno de sus partidos, especialmente aquellos de las eliminatorias sudamericanas, teniendo en cuenta que hacen parte de ese camino rumbo a la clasificación a un mundial.

Para conseguir esto, se ejecuta un enorme despliegue y trabajo, no solamente periodístico, sino también publicitario, ya que no quieren que ningún hincha se pierda estos importantes cotejos, por lo cual es necesario comunicarles todo lo que necesitan para conectarse a través de sus pantallas y también incentivarlos a que no se queden por fuera de la transmisión.

Te puede interesar: Ricardo Orrego, del Gol Caracol, tiene una cábala muy especial antes de las transmisiones

Es por esta causa que la producción del Gol Caracol se trasladó hasta Barranquilla, conocida como la sede de la Selección Colombia, para registrar toda la euforia que hay en cada partido de las eliminatorias de la Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026 e hicieron la grabación de varias promos para invitar a los televidentes a ser parte de este equipo.

La intención de este comercial es hacerles sentir a los colombianos que estos cotejos sudamericanos son una verdadera fiesta para todos los hinchas, pero que en 'La Arenosa' es donde más se concentra esta emotividad que termina convirtiéndose en un carnaval en las casas, las calles y los alrededores del estadio Metropolitano.

Conoce más: Gol Caracol: así es como los periodistas graban las promos de las eliminatorias sudamericanas

Publicidad

Para el rodaje de esta promo hubo dos días llenos de intensidad, aunque se respiró más la pasión e ilusión de lograr que las personas se conectaran con la tricolor y el Gol Caracol. A su vez, 40 miembros que integran la producción viajaron desde Bogotá para encontrarse en Barranquilla con alrededor de 60 personas más, quienes fueron en parte extras y colegas, siendo estos últimos los encargados de finiquitar detalles de logística en las locaciones de la capital del Atlántico.

En cuanto a los sitios, se grabaron fragmentos en el barrio Abajo, el Monumento Ventana al Mundo y tanto a las afueras como el interior del estadio Metropolitano, en donde hubo varios retos como el clima, los horarios y la disponibilidad de los protagonistas de esta pieza audiovisual, en la cual también participó el talento periodístico.

Lee también: Pepe Garzón confiesa cómo se prepara para relatar los partidos de la Selección Colombia

El equipo de arte fue el encargado de ambientar todos los espacios para que estos reflejaran la realidad de lo que viven los colombianos cuando hay fecha de eliminatorias y todo el color que aporta Barranquilla cuando la Selección Colombia tiene que jugar como local. Es por ello que no dudaron en utilizar recursos que retrataran una verdadera fiesta. Jorge Mora, el coordinador de arte, nos contó que: "todo esto ayuda a que se sienta el fútbol, esa vida y esa pasión que da este deporte tan bello".

Publicidad

Cabe destacar que toda una calle del barrio Abajo tuvo que cerrarse para captar a los extras que hicieron parte de la batucada, en la cual hubo instrumentos, bailarinas, banderas, bengalas, baile y mucha euforia. Allí también se registraron las tomas del grito del niño, las celebraciones del grupo de amigos dentro de la casa y los hombres jugando dominó.

Aquello que en pantalla puede verse con una duración de 30 segundos tiene un trabajo de dos días bajo el rayo del sol, en el que las cosas no salen a la perfección a la primera, por lo cual es necesario realizar varias tomas, sin embargo, el resultado final es una muestra de cómo el Gol Caracol ve a cada uno de los hinchas que vibra con la tricolor.