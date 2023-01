Joven le ladró al perro de su vecina y causó furor en las redes con la reacción que tuvo la mujer

Por lo general, las historias que involucran a gatos y perros en las redes sociales suelen ser graciosas o curiosas; así lo demostró un joven quien compartió un particular suceso en el que se vio involucrado con la mascota de su vecina.

Para Yendah como se le conoce al creador de contenido, no fue un problema exponer la situación en la que su vecina le envió una advertencia a la mamá de este joven mediante un mensaje de Whatsapp, en el texto la mujer les hizo saber que no le gustaba para nada que Yendah le ladrara a su perro cada vez que él pasaba por su casa.

El vídeo que expone este caso, fue compartido en la cuenta oficial de TikTok de Yendar Mejias y se viralizó por la forma graciosa en que él leyó cada uno de los mensajes. De igual modo, mostró las capturas correspondientes a cada uno de los mensajes donde su vecina le hizo un llamado amenazante: "Te escribo porque en repetidas ocasiones hemos visto a Yender ladrarle a nuestro perro" ,"mi perro es de raza, no tiene porque andar soportando que tu hijo le ande ladrando".

"No jueguen conmigo ni con mi perro porque la próxima vez mi marido y yo iremos a ladrarle a tu perro que no se si sea de raza... dudo que ese "poodle" negro lo sea, le iremos a ladrar a tu hijo EN LA CARA a ver si le va a gustar.": agregó la mujer.

Los seguidores del joven reaccionaron al storytime y comentaron: "sí sería yo, jajaja", "¿hay reacción de la vecina?", "El perro contándole todo a sus amigos del parque jajaja", "Yo le ladro también a varios perros qué me ladran de camino a casa 😂", "casi me muero de la risa 😂", "Y yo que pensaba que era normal ladrarle a tu perro", "yo también le ladró a mi perro y me empezó a ladrar 😂".