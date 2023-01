Colombiana tuvo una particular temporada de Navidad y Año Nuevo junto a una tribu caníbal

Mientras muchas personas pasaron las festividades de Navidad y Año Nuevo junto a sus amigos o familiares, la colombiana, Alejandra Ramírez decidió vivir una experiencia de aventura inolvidable y considerada por algunos como "peligrosa".

Así lo compartió en sus redes sociales la ibaguereña y viajera Alejandra Ramírez, quien mediante varios vídeos mostró una pequeña parte de su llegada y experiencia con la tribu canibal 'Korowai' quienes viven en Papúa, Nueva Guinea, una comunidad que se encuentra dentro de las cinco más peligrosas del mundo.

Ramírez narró en los diferentes posts, que viajó sola pero su compañía durante la experiencia fue un guía perteneciente a la misma comunidad indígena, quien le ayudó a comunicarse con el resto de los habitantes.

Así mismo, la "nómada digital" como se autodenomina, compartió el particular platillo con el que fue recibida por parte de los 'Korowai': 'sago', unos gusanos que dicha tribu suele extraer del interior de las cortezas de los árboles y con los que normalmente se alimentan junto con otros insectos, peces y langostas.

El principal motivo que despertó el interés en Alejandra por realizar este viaje, fue para resolver la inquietud sobre las prácticas de canibalismo en dicha comunidad y si aún están en vigencia, por lo tanto, la joven aclaró a través de un live de Instagram que las costumbres 'Korowai' ahora son otras, así que el consumo de carne humana quedó en el pasado hace mucho tiempo.

"No puedo creerlo equipo, estoy en korowai. Les cuento dos cosas que me pasaron en la llegada: cuando llegué, Marcus, el jefe de la tribu me dijo que soy es la primera persona externa en la historia de los korowai en pasar navidad con ellos. 😁 nadie nunca lo había hecho antes": compartió Alejandra junto al vídeo de su llegada.

Ramírez agregó: "Y segundo; me preguntó: ¿y tus papás están vivos? Yo le dije si! Me dijo: ¿dónde están? Respondí: en Colombia. Marcus dijo: ¿y no les da miedo que estes en la selva con caníbales? Le respondí: tengo que tener miedo? Me dijo: no, bienvenida acá eres parte de la familia".

La mujer concluyó: "Por ahora feliz navidad atrasada a todos pero esto lo grabé ese día. Los adoro 🌞Los extraño y apenas pueda seguiré compartiendo".

