Joven brasileña se volvió viral por fingir que tenía cáncer y recoger millones de pesos

En medio de las plataformas digitales se ha vuelto viral el caso de una joven identificada como Camilla María Barbosa Do Santos, quien afirmó que estaba sufriendo de un preocupante cáncer. El hecho se presentó en Morrinhos, en el sur de Goiás, en Brasil, y fueron precisamente sus exnovios y algunos conocidos, los encargados de denunciarla ante las autoridades competentes.

"Mi nombre es Camilla. Tengo 27 años y estoy luchando contra el cáncer de mama. Hoy, estoy peleando esta batalla constante. Son días y días. Tengo mucho miedo y tengo una inseguridad enorme”, señaló la mujer de 27 años a través de redes sociales.

⚠️ GRAVE: A Polícia Civil de Goiás indiciou Camila Maria Barbosa dos Santos, de 27 anos, por estelionato, após ela fingir ter câncer e realizar campanhas e rifas nas redes sociais para pedir ajuda no tratamento.



Se conoce que Do Santos publicó un video en el que se rapaba el cabello para promocionar una rifa que le permitiera recaudar el dinero suficiente para empezar su supuesto tratamiento. Al parecer se había curado; sin embargo, a inicios de 2022 se acercó a un centro de salud para tomarse exámenes de dengue y aparentemente descubrió que el cáncer había hecho metástasis.

Luego de la noticia, diferentes exnovios y exsuegras empezaron a sospechar de su versión de los hechos y acudieron a una comisaría local para denunciarla. Las autoridades de Brasil emprendieron la investigación y determinaron que pudo recaudar alrededor de 20 mil reales, que convertido a moneda colombiana serían unos 18 millones de pesos.