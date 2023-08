José Luis Perales desmiente la noticia de su muerte: "Estoy más vivo que nunca"

El 7 de agosto de 2023 se reportó en redes sociales y en medios europeos el fallecimiento del reconocido cantautor José Luis Perales, por un supuesto infarto agudo al miocardio; no obstante, él mismo se encargó de desmentir la noticia y expresar que sigue de gira.

Desde Londres dijo que estuvo pasando tiempo con sus hijos y su esposa: "Nos encontramos con que alguien tuvo la mala idea y ha dicho que me he muerto. Estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca y mañana ya nos vamos a estar viendo en España". Además, agradeció a las personas que se preocuparon por su bienestar e intentaron saber si esto era cierto o una noticia falsa.

🚨#AHORA | José Luis Perales desde Londres lamenta que se haya difundido la noticia falsa sobre su fallecimiento. pic.twitter.com/rOEExzW1Xj — Adela Micha (@Adela_Micha) August 7, 2023

¿Quién es José Luis Perales?

José Luis Perales es un cantautor español nacido el 18 de enero de 1945 en Castejón, Cuenca, España, y quien tiene una exitosa carrera en la música, especialmente en el género de la balada romántica en español. A lo largo de su trayectoria, ha compuesto y cantado múltiples canciones que se convirtieron en verdaderos éxitos y clásicos como 'Me Llamas', 'Y Te Vas', 'Y Cómo Es Él', entre muchos otros.