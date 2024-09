Jon Bon Jovi apoyó a una mujer y la convenció de no saltar de un puente

El cantante estadounidense Jon Bon Jovi evitó este miércoles una posible tragedia en Nashville, Tennessee al persuadir a una mujer, que parecía querer saltar desde un puente, para que regresara a una zona segura, según informó la Policía local.

El incidente ocurrió en el puente peatonal Seigenthaler, que cruza el río Cumberland, de acuerdo con un mensaje publicado por la Policía de Nashville en la red social X, antes Twitter, el artista y un ayudante de producción de video fueron quienes intervinieron.

El diario local The Tennessean reportó que el momento fue captado en un video, inicialmente publicado por la policía en YouTube, pero posteriormente retirado. Las imágenes mostraban a una mujer con camisa azul al otro lado de la barandilla del puente, aferrada a ella con los brazos.

Según el video, Bon Jovi y el ayudante de producción caminaban por el puente cuando se percataron de la situación. El ayudante inició la conversación con la mujer, y Bon Jovi se unió poco después.

Tras el diálogo, la mujer se giró hacia ellos, quienes la ayudaron a volver al lado seguro de la barandilla. Una vez a salvo, Bon Jovi abrazó a la mujer. The Tennessean informó que el intérprete de ‘It’s My Life’ se encontraba rodando un video musical para su canción 'The People's House'.

El puente permaneció abierto al público durante la grabación. Hasta el momento, el cantante no ha realizado ninguna declaración pública sobre el suceso. EFE