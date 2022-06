Johnny Depp gana el juicio por difamación contra su exesposa Amber Heard

Luego de que el pasado 31 de mayo no se haya dado razón final alguna sobre el juicio de difamación en contra de Amber Heard, Johnny Depp es quien salió victorioso en ese proceso legal, el cual, él había iniciado después que su expareja haya publicado un artículo en el periódico The Sun donde se refería a él como un "abusador", lo que con esta decisión indica que nada de eso fue verdad.

Después de la expectativa que generó el caso entre el actor y su exesposa Heard y de varias semanas en el juicio, finalmente el jurado de Fairfaz, Virginia, tomó una sentencia y veredicto final sobre este caso que tuvo a miles de fans pendientes sobre lo que sucederá a partir de este momento en la vida de los dos artistas de Hollywood.

De acuerdo con lo comunicado, Johnny Depp recibirá una indemnización por 15 millones de dólares, 10 de ellos por compensación y otros 5 por punitiva, sin embargo, una apelación es una opción muy probable por parte de Heard, puesto que la fama y reputación de ella están en juego.

Al ser un caso civil y no penal, el jurado no decide quién es culpable o inocente, puesto que no hay delito qué revisar, por esto mismo, Amber Heard no recibirá cargos ni pasará tiempo en prisión.

Cabe resaltar que a partir de ese artículo, Depp perdió diversos contratos en el cine, algunos de que ellos, y los que más generaron disgusto entre sus fanáticos, fueron las cancelaciones en su roles de Grindelwald en 'Animales Fantásticos' y el Capitán Jack Sparrow en 'Piratas del Caribe'.

Ahora, la estrella del séptimo arte deja en claro que él fue víctima de violencia por parte de Amber, todo esto fue ratificado por las palabras del jurado, que fue muy enfático en declarar a Johnny como único afectado en todo este caso.