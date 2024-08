Jhonny Rivera reveló cuánto cobraba en sus primeros conciertos: "Fue una fortuna para mí"

Jhonny Rivera es uno de los cantantes que más da de qué hablar en redes sociales, pues suele interactuar con sus seguidores y opinar sin filtros sobre cualquier tema. En esta ocasión, durante una entrevista con Dimelo King, recordó los inicios de su carrera y reveló cuánto cobraba en sus primeras presentaciones.

El intérprete de 50 años se devolvió en el tiempo para comentar que en su pueblo natal conoció a una persona muy especial que lo impulsó a cultivar su talento, el émulo del Charrito Negro, pues este empezó a cantar con él y tuvo una gran respuesta por parte de los presentes, inclusive tras su primer intento con un micrófono en una tarima recibió una tentadora propuesta del dueño de la discoteca que frecuentaba.

Te puede interesar: ¿Jhonny Rivera ya vive con Jenny López? Conocimos la lujosa finca y nos encontramos con su novia

Cuánto cobraba Jhonny Rivera en sus primeros conciertos

El hombre le preguntó si se podía volver a presentar y Rivera, después de pensarlo por varios segundos, le pidió 50 mil pesos por su show, pero este le respondió que le daría 35 mil pesos y que tendría un mes y medio para prepararse.

"Para mí era mucho porque yo estaba mal de zapatos y de ropa", dijo y después de esto le llegó una oportunidad única: un hombre con bastante dinero lo mandó a buscar con sus trabajadores para contratarlo y dar un show en su finca, y a pesar de que el ingenuo Jhonny les dijo que estaba cobrando 140 mil pesos, estos le indicaron que su "patrón" no tendría problema en pagarle 500 mil pesos.

Publicidad

“Eso sí fue una fortuna para mí. De 35 a 500, eso sí fue plata, de hecho, tenía miedo de que me atracaran”, comentó el músico con Dimelo King, quien no podía salir de su asombro.

Conoce más: La Liendra y Andy Rivera ya no son amigos, ¿Jhonny Rivera tiene algo que ver en sus problemas?

Publicidad

Operaciones de Jenny López, pareja de Jhonny Rivera

La belleza de la cantante ha sido uno de los puntos por los que más la han destacado, pues para sus fanáticos es una mujer que se roba todas las miradas, por lo que constantemente le están preguntando si se ha realizado procedimientos estéticos o si en realidad es alguien al natural.

Fue por ello que por medio de la dinámica de responder preguntas en sus historias de Instagram, Jenny López dejó en claro que solo tiene dos intervenciones: la primera, que es la única en su rostro, fue la rinoplastia, recalcando que no se ha hecho la bichectomía, como muchos piensan, y que tampoco se ha inyectado. La segunda, que fue en su cuerpo, es el aumento de sus senos.