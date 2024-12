Jhonny Rivera respondió a críticos del regalo que le dio Jenny López, ¿lo pagó él?

El pasado 25 de diciembre, Jenny López dio a conocer que de Navidad quiso tener un detalle muy especial con Jhonny Rivera, pues anhelaba darle algo que no se esperara, y por ello le obsequió una vaca.

En el video, publicado por la joven, fue posible ver la emoción que esto generó en el cantante popular, quien le agradeció a su pareja por este regalo, que en definitiva lo llenó de emoción.

No obstante, como es de esperarse en esta relación desde que empezaron, no faltaron las críticas y comentarios negativos, pues hubo personas que aseguraron que este no era un obsequio de Jenny López, sino que el mismo Jhonny Rivera lo había comprado y lo había hecho pasar como algo dado por ella.

Jhonny Rivera habló del regalo de Jenny López

En una de sus historias de Instagram, en la que les había pedido a sus seguidores que le hicieran preguntas, el artista se refirió a cómo se siente con esta vaca.

"Yo estoy muy feliz con mi vaquita, está muy bonita. Es una novillita, lo que pasa es que como es una raza de carne, de esas grandes, estando tan pequeña, tiene 10 meses a penas, y miren el tamaño que posee", comentó.

Ante esto, quiso darle las gracias a su pareja, nuevamente, y mencionó qué piensa de este obsequio: "estoy muy agradecido, fue un detalle muy lindo de Jenny".

Sin embargo, no quiso dejar pasar por alto los comentarios que han surgido en redes y aclarar la situación, pues no considera justo que se comenten estas cosas: "mucha gente dice que yo me la regalé, que porque eso sale de mi plata, eso es falso, ella gana plata, hace campañas con empresas y publicidad, aparte de eso la contratan y ella canta, le ha ido muy bien".

En definitiva, el artista de música popular dejó en claro que Jenny, al igual que él, es una persona trabajadora y que tiene sus propios medios, por lo cual ella también puede darle regalos y no como la gente lo quiere hacer ver.

Jenny, por su parte, no hizo declaraciones al respecto y solo se mostró muy emocionada por pasar el fin de año al lado de su pareja en Pereira.