Jenny López defendió su relación con Jhonny Rivera y respondió ácidamente a una crítica

Pese a las críticas que han recibido por la diferencia de edad, Jenny López y Jhonny Rivera conforman actualmente una de las parejas más sólidas y envidiadas del entretenimiento nacional. Con frecuencia comparten con su comunidad momentos divertidos que tienen como pareja y esto fue lo que ocurrió hace poco; sin embargo, un usuario de Internet aprovechó la sección de comentarios para poner en tela de juicio la estabilidad de su vínculo.

Mira también: Esto es lo que Jhonny Rivera cobraba en sus primeros conciertos: "Era una fortuna para mí"

El hecho se registró en el perfil de Instagram de la joven, en el que reúne más de 800 mil seguidores que permanecen atentos a los detalles de su vida. En el feed, López publicó una serie de fotografías en vestido de baño en las que se logra observar al intérprete de 'Mi decisión', 'El intenso', 'Nuestro amor no puede ser' y 'Alguien me gusta' caminando en la parte trasera y posando para la cámara, lo que dio material para hablar entre los internautas.

No te pierdas: La Liendra y Andy Rivera ya no son amigos, ¿Jhonny Rivera tiene algo que ver en sus problemas?

Y, aunque recibieron elogios por lo bien que lucen juntos, también apareció quien quiso sabotear el grato momento: "Ay, Dios, ¿hasta cuándo durará ese amor? Yo le pongo 10 añitos máximo", escribió un hombre identificado como Jaime.

Ante el cuestionamiento, Jenny decidió responderle con contundencia, demostrando de esta forma que no le tiene miedo a los comentarios negativos y que está dispuesta a enfrentar a cualquier persona que se oponga a su amorío: "Ponga la fecha en el calendario para que no pierda la cuenta. ¡Amargado!".

Publicidad

Las reacciones a esta pequeña discusión no se han hecho esperar, pues mientras unos elogian a la artista por ser contundente, otros continúan opinando sobre el supuesto interés que podría haber en este vínculo.

Te puede interesar: Este fue el show con el que Alexis Escobar cantó con Jhonny Rivera, Jessi Urbe y Jhon Alex Castaño

"Fan de su relación", "Si Jhonny siguiera siendo campesino, sin la fama ni el dinero que por fortuna y talento ha conseguido, ¿ella estaría con él?", "Qué lento, 10 años es bastante jajaja. Si las relaciones ya no duran ni tres años, antes les auguró mucho", "marcando territorio que llaman", "son una pareja de admirar", son algunos de los mensajes que se destacan en la plataforma.