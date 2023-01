James Gunn confesó que desea llevarse a los actores de 'Guardianes de la Galaxia' a DC Comics

Tras conocerse que James Gunn y Peter Safran son los nuevos responsables de las ideas creativas para la editorial de DC Comics, el productor y guionista estadounidense ha estado ocupándose en paralelo con Marvel MCU, específicamente en uno de los proyectos más conocidos en los últimos años: 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3'.

A su vez, James Gunn viene trabajando al mejor estilo de un multiverso en 'The Suicide Squad' para DC y su intención de laborar nuevamente con los actores de 'Guardians of the Galaxy' pero en DC Comics fue revelada durante una entrevista para el medio Empire; en esta manifestó el cariño por los actores que estarán en la pantalla el próximo 5 de mayo de 2023.

"Este elenco es como mi familia. No puedo expresar lo cerca que estoy de Chris Pratt, Pom Klementieff, Dave Bautista, Zoe Saldana y Karen Gillan. Pero también sé que volveré a trabajar con todas esas personas individualmente. Probablemente en mi otro trabajo": comentó el también director de 'Ant-Man y la Avispa: Quantumania'.

Y es que, no es la primera vez que Gunn manifiesta su interés por reunir a los actores de ambas compañías, pues en el 2021 a través de su cuenta oficial de Twitter expresó:

"Realmente estaría feliz de hacer una película de Harley Quinn y Groot", "No solo he pensado en eso, sino que he hablado de esto con los directores de Marvel y DC. Es como si todo el mundo estuviera abierto a todo, pero si alguna vez pasaría algo, ¿Quién sabe? Pero la idea de poder unir a Marvel y DC en una película, sería muy divertida para mí".