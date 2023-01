Dave Bautista se despide de 'Guardianes de la Galaxia', pero ¿se retira también de la actuación?

El exluchador profesional de artes marciales mixtas y actor estadounidense, Dave Bautista Jr. ha interpretado por más de ocho años a Drax el Destructor en 'Guardianes de la Galaxia', sin embargo, anunció que abandona al personaje después de una larga trayectoria está preparado para continuar con nuevos proyectos como actor.

Durante una entrevista para la revista CQ, Dave Bautista habló sobre su retiro de 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3', con esta producción deja atrás a uno de los principales aventureros espaciales, este film será estrenado el próximo 5 de mayo.

Aunque Drax ha representado una gran oportunidad actoral para Bautista como uno de los papeles más importantes después de su salida en el 2010 de la WWE el hombre de 53 años expresó:

"Estoy muy agradecido por Drax. Lo amo, pero es un alivio que se haya acabado. No todo fue agradable. El papel fue duro de interpretar. El proceso de maquillaje era demasiado. Y además no sé si quiero que Drax sea mi legado; es un papel un poco bobo y quiero hacer algo más dramático".

En medio del diálogo, Dave Bautista manifestó que anhela trabajar nuevamente con el director y guionista, Denis Villeneuve quien en en 'Blade Runner 2049' y en las dos partes de 'Dune' lo dirigió y sabe que así dará un paso importante en su carrera profesional.

Bautista mencionó: "Si fuera el número uno , lo haría gratis”, "Creo que es una manera de averiguar lo bueno que podría llegar a ser. Denis saca lo mejor de mí. Me ve bajo una luz diferente, ve al artista que quiero ser. Igual trabajando con él podría resolver el rompecabezas".

Con este anuncio, Dave dice adios a sus compañeros Zoe Saldana, Chris Pratt, Vin Diesel y Bradley Cooper, quienes compartieron escena con Bautista quien fue fichado por James Gunn en 2014 y le dio continuidad para las dos secuelas de 'Guardianes de la Galaxia', 'Avengers: Infinity War', 'Avengers: Endgame', 'Thor: Love and Thunder' y el reciente 'The Guardians of the Galaxy Holiday Special'.