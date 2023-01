Jackie Cruz vivió en la calle siendo adolescente

La vida de la actriz Jackie Cruz (29) no tiene nada que envidiar a un guion de telenovela. Además de sobrevivir a un terrible accidente de tráfico cuando tenía 17 años que le obligó a someterse a una cirugía cerebral y a aprender de nuevo a andar, también tuvo que vivir durante una temporada en la calle después de decidir irse de casa para no tener que acatar las normas de su madre.

"Era una joven rebelde, no me gustaba seguir las normas de mi madre. Las madres dominicanas son muy estrictas. Yo le decía que me iba a marchar de casa, así que un día me dijo: '¿Quieres ser adulta? Pues adelante'. Así que sí, viví en la calle durante un corto periodo de tiempo. Intenté regresar a casa, pero mi madre me dijo: 'No, esto es lo que implica ser un adulto, así que adelante, sé un adulto'", confesó la intérprete a Feliciano Garcia en una entrevista para la cadena MSNBC.

Sin embargo, Jackie no le guarda rencor a su madre por haberle permitido irse de casa, ya que considera que le enseñó una valiosa lección que ahora le está ayudando a lidiar con su nuevo estatus de estrella gracias a su papel en la serie 'Orange is the New Black'.

"Eso me ayudó a convertirme en quien soy ahora. Aprecio enormemente todo lo que me está pasando, ni te lo imaginas, tengo los pies en la tierra. Sé lo que se siente cuando tocas fondo", añadió.

Por: Bang Showbiz