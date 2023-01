¡Irreconocible! Se filtra foto de Yina Calderón cuando era flaca y sin cirugías estéticas

Yina Calderón ha sido una de las influenciadoras más polémicas por las intervenciones estéticas que se ha realizado, pues hasta el momento completa más 19 cirugías plásticas, sin embargo, por el quirófano ha pasado alrededor de 30 veces a causa de los problemas de salud que ha tenido por los biopolímeros inyectados en su cola.

Aunque muchos de sus seguidores conocen cómo luce Yina en la actualidad tras operarse el rostro y el cuerpo varias veces, algunos no saben cómo se veía antes cuando no se había intervenido ninguna parte de su figura.

Publicidad

Recientemente, se conoció una imagen de la instagramer en su pasado, la cual sorprendió a muchos de sus seguidores porque luce irreconocible y mucho más delgada de lo que está ahora, pues su figura no era tan protuberante, no tenía implantes de senos y su cola no estaba intervenida.

"Para los que preguntan si mis senos y glúteos son naturales… Yo, hace unos añitos ? Gracias por reírte y pasarme la foto; estaba como un palo", aseguró Calderón en la publicación que luego fue eliminada de su cuenta de Instagram.

Mira también: