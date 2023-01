Inspire Day Live: el espacio virtual para aprender de los emprendedores

Foto: Prensa

Publicidad

El próximo 29 de julio, miembros de la Red Endeavor Colombia, llegan a un escenario virtual para compartir su conocimiento y los momentos de éxito y de crisis más transcendentales en sus emprendimientos.

Con el lema ‘’aprende de quien ya emprendió’, este evento busca brindar a todos los emprendedores que aún no hacen parte de esta red, un espacio en donde puedan conversar sobre los temas que más los inquietan hoy en día y conocer las situaciones más difíciles por las que han pasado los Emprendedores Endeavor, cómo las enfrentaron y solucionaron para evitar cometer los mismos desaciertos.

También busca promover la cultura del emprendimiento en las nuevas generaciones colombianas, y fomentar el efecto multiplicador que caracteriza a los Emprendedores Endeavor al convertirse en modelos de rol y reinvertir en los emprendedores emergentes con conocimiento e incluso capital.

Publicidad

Esta primera versión en línea del Inspire Day, se dividirá en dos sesiones: Inspire Talks de 8:00 a.m. a 10:30 a.m., un espacio abierto con un aporte voluntario y Talks with Endeavor Entrepreneurs de 10:30 a.m. a 5:00 p.m., un espacio pago con cupos limitados.

En Inspire Talks, los asistentes conocerán cuatro historias de emprendedores y figuras destacadas, de 15 minutos cada una, y también podrán ver tres conversaciones entre expertos enfocadas en: la importancia de los socios para superar una crisis, el poder de las conexiones que transforman y la historia detrás de una ronda de inversión.

Publicidad

Dentro de los speakers de esta primera sesión, se resaltan: David Vélez, fundador de Nubank; Diego Noriega y Alex Torrenegra, Emprendedores Endeavor y cofundadores de Torrenegra Accelerate. Los aportes voluntarios que se recauden durante Inspire Talks permitirán que la Fundación Endeavor Colombia continúe realizando iniciativas que fortalezcan y apoyen el emprendimiento en Colombia.

En la segunda parte del evento, Talks with Endeavor Entrepreneurs, ocho Emprendedores Endeavor tendrán conversaciones de 1 hora y media con grupos de máximo 20 emprendedores. Cada conversación estará enfocada en la vida como emprendedor, la experiencia personal y el expertise de cada uno de estos Emprendedores Endeavor, con el objetivo que los participantes conozcan mucho más de cerca sus historias y puedan llevarse aprendizajes inéditos de los más exitosos. Algunos de estos son: Alex Torrenegra, Emprendedor Endeavor de Torre; Bruno Ocampo, Emprendedor Endeavor de Mi Águila y Freddy Vega, Emprendedor Endeavor de Platzi. ¡Y muchos más!

Publicidad

Inspire Talks es uno de los eventos más reconocidos de Endeavor Colombia, este se ha realizado desde hace cuatro años y con el fin de generar más valor para el formato virtual, se añadió el espacio, Talks with Endeavor Entrepreneurs.

Usted podrá inscribirse y conocer más información sobre el Inspire Day en: www.endeavorcolombia.org.co