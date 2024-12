Hombre que tenía familia de trapo regresó con su expareja: Esto fue lo que pasó

Cristian Montenegro se hizo viral en las redes sociales luego de que mostró que había hecho su propia familia de trapo, en la que contaba con una esposa y dos hijos, generando un debate entre quienes escucharon su historia y luego vieron cómo otras personas se aprovechaban para obtener dinero a través de él.

Es importante tener en cuenta que este hombre decidió tener a una muñeca como pareja luego de que sufrió una decepción amorosa cuando la que era su pareja de ese momento lo dejó.

Se trata de Karen Rodríguez, una joven que había dada por terminada su relación con Cristian, lo cual conllevó a que él buscara, de una u otra forma, reemplazar esa compañía que ella el daba después de cinco años de noviazgo, pues inicialmente estuvieron de 2015 a 2020 y luego se dieron una corta oportunidad en 2022.

En una entrevista con el creador de contenido Iguana TV, en la que estaba acompañado por los muñecos de trapo, este hombre y la que era su expareja contaron un poco de su historia. Inicialmente, la mujer confesó que ella se alejó de él porque vio algo extraño en su comportamiento y en sus deseos de formar una familia.

Al hablar sobre cómo era su relación y si sufrió algún maltrato por parte de Montenegro, Karen respondió: "él es todo un caballero, siempre se ha portado muy bien conmigo". Asimismo, reveló sus planes de darse una nueva oportunidad: "de corazón, de verdad siento que lo necesito en mi vida".

Ante estas declaraciones, la pareja se besó ante las cámaras, por lo que el creador de contenido mencionó a Natalia, nombre de la muñeca de trapo, y le pidió a Cristian que comentara qué creía que ella pensaba y si esto le iba a disgustar: "no le hagan caso, es una muñeca, es un ser para no estar solo, ella no cela para nada".

Finalmente, y ante las cámaras, Karen y este hombre que se hizo viral en redes volvieron a ser pareja, por lo cual por el momento esta familia de trapo quedará escondida y él se dedicará a su novia.