Hombre murió congelado tras seguir una ruta equivocada que le sugirió Google Maps

Sergey Ustinov era un chico de 18 años que se encontraba de viaje junto a su amigo Vladislav Istomin. Los jóvenes se movilizaban en una camioneta por Yakutsk, la ciudad más fría del mundo, con el fin de llegar al puerto de Magadan, siguiendo las indicaciones de la famosa aplicación Google Maps, que los envió por una vía que no se usaba desde los años 70 y por ende está totalmente descompuesta.

El terrible clima que azotaba a la Carretera de los Huesos hizo que el radiador de su auto se dañara, así que quedaron varados sin ropa adecuada en una temperatura de -50 grados centígrados aproximadamente. Los viajeros decidieron quemar una llanta para crear una fuente de calor que los mantuviera a salvo mientras intentaban comunicarse con el servicio de emergencias para ser rescatados, pero lastimosamente Ustinov no sobrevivió para contar la historia .

Días después de su desafortunado paseo, fueron encontrados por la policía, Sergey Ustinov no soportó la baja temperatura y murió congelado, mientras que su compañero logró mantenerse con vida, pero su condición física no era muy alentadora, ya que estaba padeciendo hipotermia aguda. “Su estado es extremadamente grave, estamos luchando por su vida”, aseguró el médico encargado de atenderlo, según el diario The Sun .

De acuerdo con el medio inglés, Nadezhda Dvoretskaya, funcionaria del Comité de Investigación, un agente de la policía inició la búsqueda de los jóvenes en Tomtor con ayuda de unos habitantes del lugar y en la noche lograron identificar el auto, que había quedado en medio de la vía cubierto de nieve.