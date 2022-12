Hincha mexicano se gastó el dinero de su boda para asistir al mundial de Qatar 2022

La Copa Mundial de Qatar 2022 ha dejado un sin número de hechos curiosos, desde predicciones respecto a los marcadores hechas por animales hasta historias de aficionados de diferentes partes del mundo que han causando polémicas con su presencia en el país catarí, ya que se han conocido algunos casos de hinchas que vendieron sus casas, como las largas travesías a través de las fronteras para asistir a la fiesta futbolera más grande del mundo.

En las últimas horas, un nuevo suceso se viralizó en las redes sociales con el caso de un hincha latino, quien viajó a Doha para apoyar a la selección de futbol Mexicana.

A través de un vídeo publicado en Twitter, se conoció al protagonista de este suceso, quien apareció con un cartel colgado en su pecho, en este se puede leer: "Amor me gasté el $$ de la boda, llegando a México te explico".

El hombre expresó con entusiasmo las razones por las cuales tomó la arriesgada decisión de invertir el dinero el cual estaba destinado para el matrimonio y agregó: "Tengo que confesar que uno de mis sueños era venir al mundial, entonces al día de hoy lo estoy cumpliendo, para el próximo año tenía programada mi boda, tenía muchos ahorros, como aquí todo está muy caro pues ya me he gastado mucho dinero de esos ahorros".

Aunque el hombre no mencionó su nombre, si resaltó que su ceremonia de matrimonio se realizará en el 2023 y continuó: "Le digo a mi prometida que nos vamos a casar, a lo mejor va a ser posterior, tendremos que esperar un tiempo pero lo vamos a hacer, el amor sigue, yo espero que me comprenda, espero que a la final no me mande a al jodida, pero ahí estamos y viva México".

Así mismo, dejó claro que estaba disfrutando del actual Mundial 2022 y concluyó envinado un saludo para su novia y familia.