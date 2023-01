Hijo de Sofía Jaramillo enamora a las seguidoras de su mamá con su belleza

Cada publicación que Sofía Jaramillo hace de su hijo en las redes sociales conmociona gracias su simpatía y empatía con las cámaras. No cabe duda de que el pequeño se ha convertido en el nuevo bebé famoso de Instagram.

En los últimos días la modelo se encargó de publicar un video en donde aparece su hijo sonriendo y saludando a las seguidoras de Sofía Jaramillo.

Publicidad

"Hola chicas guapas" fue el mensaje que acompañó la adorable publicación que ya está próxima a superar los 150 mil me gusta.

"¡Hermoso igual que la mamá!", "Que bebe tan bonito. Parece un angelito esa carita tan dulce" y "No, me derretí. Que bebe tan pero tan bello y perfecto y, además, esos ojos y que me dice de esa coquetería. ¡Es perfecto! Sofía te felicito, tienes un ángel y muchas bendiciones para ese muñeco", son algunas de los emotivos comentarios que ha recibido el menor en la red social.

Mira también:

Publicidad

Sofía Jaramillo muestra su abdomen tres semanas después de dar a luz a su hijo.

Esta es la primera imagen de Isaac, el hijo de Sofía Jaramillo.

Publicidad

Sofía Jaramillo se convierte en madre por primera vez.

Publicidad