Hijo de Martín Elías compartió el puntaje que se sacó en el ICFES: "Yo no soy Albert Einstein"

Martín Elías Jr. divirtió a su más de un millón de seguidores en TikTok el pasado 3 de mayo al compartir un video en el que revela el resultado que obtuvo luego de presentar la prueba de estado ICFES. Aunque no sentía que fuera a tener un puntaje alto, se dio por bien servido al conocer la cifra y hasta tomó algunos de los comentarios que le dejaron sus admiradores para demostrarles que sí es capaz.

Inicialmente, apareció recién levantado, mostrándose un poco nervioso por entrar a la página para consultar el estado de la prueba. Después de bañarse y solicitarle a su comunidad hacer sus apuestas, se conectó a la plataforma y descubrió el desempeño que tuvo: "El ICFES es de 1 a 500, entonces yo creería que yo me podría estar sacando, no sé 280 o 250, esa vaina estaba larga, yo hasta me quedé dormido en la segunda sesión y todo".

Posteriormente, indicó que obtuvo 322, noticia que lo alegró bastante, pues con anterioridad se describió como un estudiante promedio y no un "Albert Einstein" y hasta admitió que si llegaba a obtener una calificación por arriba de los 300 puntos lo recibiría como un gran avance.

El nieto de Diomedes Díaz no se contuvo a leer los mensajes que le pusieron en el video que grabó antes de bañarse; por lo que reaccionó con humor ante los comentarios que le dejó la gente: "Henry José, que le mando un saludo muy especial: 'unos 180 y me estoy arriesgando'. ¿Cómo te quedó el ojo Henry José? 322. Otro comentario: 'le doy mucho, máximo 250'. Ahí está ¿250? 322", dijo de manera cómica.

Cuando le recordaron que tenía la posibilidad de volver a hacer el examen si lo había perdido, el artista aseguró que se sentía satisfecho y que no pretendía volver a presentarse a esta extensa jornada.

Martín Elías Jr. recientemente llamó la atención de los medios debido a la importante participación que tuvo en el Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar junto a sus tíos y hasta luciendo el color amarillo que representa a esta nueva ola del género.