Hijo de Diomedes Díaz preocupó a sus seguidores por sufrir una descompensación luego de un show

El reconocido cantante e hijo de Diomedes Díaz, Diomedes Dionisio Díaz, causó alarma entre sus seguidores, luego de que terminara su participación en el Festival del Coco que se llevó a cabo recientemente en el Urabán antioqueño. Pese a que durante el show no presentó ningún tipo de problema que le impidiera desenvolverse en el escenario, cuando bajó de la tarima tuvo algunos inconvenientes.

Los fanáticos de su música quedaron sorprendidos cuando empezaron a circular en redes sociales unas fotografías en donde se veía al artista acostado en una camilla mientras lo mantenían estabilizado con sondas y monitores; sin embargo, tiempo después, el cantante apareció en su cuenta de Instagram, donde reúne más de 160 mil seguidores, para aclarar lo que había sucedido.

Según informó, empezó a sentirse algo mal cuando terminó su show, por lo que terminó hospitalizado ya que presentaba taquicardia y presión alta. Demás, aprovechó el espacio para agradecer al cuerpo médico del Hospital San Sebastián por haberle prestado un servicio de calidad.

"Veníamos de un viaje largo por carretera desde Valledupar hasta Necoclí que son como 12 horas y llegamos entre la 1:00 y 2:00 de la madrugada, nos montamos en tarima a las 2:00 y a las 4:00 de la mañana me bajé. Sentí que se me movió el mundo, no era nada grave, pero cuando me subí al bus comencé sudar demasiado y el corazón se me aceleró", puntualizó en medio de la red social.

De inmediato, miles de internautas le enviaron mensajes para que su recuperación sea pronta, dentro de los que se destacan: "pa' adelante mi Dioni, que Dios te guarde", "recupérate pronto, hermano", "que la sangre de Cristo te cubre", entre otros mensajes.

