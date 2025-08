Qué pasó con Leo y Zambrano en el Desafío Millonario: de rivales a ser aliados en el reality

Al regresar a su casa luego del Desafío Millonario que se desarrolló como abrebocas de la etapa de tres equipos en el Desafío del Siglo XXI, Zambrano les contó a sus compañeros lo que ocurrió antes de que todos los equipos se reunieran con la presentadora Andrea Serna.

Mira también: Beso de Rata y Deisy en el Desafío mientras hablaban de cómo contarle a sus compañeros

Según explicó, Leo se le acercó para hablar sobre el acuerdo al que llegaron al final del cuarto ciclo en La Ciudad de las Cajas, en el que propusieron repartir los Chalecos de Sentencia teniendo en cuenta que se estaban atacando entre los morados y los naranjas.

“Leo me hizo señas cuando estábamos ahí hablando, me dice que no los matemos con el servicio, que si quedamos de segundos lo del arriendo y viceversa y que la mejor comida, que pensemos bien. Que vamos para adelante (…) que no nos matemos con los chalecos (…) que movamos las fichas”, dijo en frente de sus colegas.

Publicidad

Mira también: Isa y Julio juzgaron la supuesta relación de Deisy, Rata y Andrey en el Desafío 2025

Mientras esto pasaba en Gamma, en Alpha Eleazar criticaba el rendimiento de Grecia en la casa de los naranjas, argumentando que no apoyó a su equipo en materia de fuerza. Al mismo tiempo, se sintió orgulloso de los integrantes de su escuadra, a pesar de que no lograron quedarse con los 30 millones de pesos que estaban en juego.



¿Alpha traicionó a Omega en el Desafío 2025?

Luego de coronarse como el ganador del Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, Alpha tuvo la posibilidad de enviar los últimos dos Chalecos de Sentencia del cuarto ciclo. A pesar de que Omega estaba convencido de que no los recibiría porque, según ellos, tenían una alianza con Alpha y los morados tenían una pelea cazada con Gamma, se llevaron una gran sorpresa al ver llegar a Manuela a su casa.

Publicidad

Mira también: Anamar, del Desafío, publicó el video de su parto: “Terminamos en cesárea de emergencia”

Indignados por la supuesta traición, los rosados pusieron punto final a las relaciones que tenían con los morados. Por su parte, Alpha habría llegado a un acuerdo con Gamma de no atacarse directamente como lo venían haciendo, sino empezar a repartir los cupos para ir al Desafío a Muerte.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.