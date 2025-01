Hermana de Leidy ‘la hermosura’ publicó imágenes de su funeral para darle un último adiós

Leidy ‘la hermosura’ falleció el 22 de enero después de pasar más de ocho años luchando con un diagnóstico de cáncer por el cual le quitaron todas sus expectativas de vida, pero que no le impidió tiempo adicional y alegrar las vidas de sus seguidores o familiares.

En octubre del 2024 la joven había compartió un video en el cual explicaba que no había podido acceder a los exámenes necesarios debido a que su EPS tenía algunas demoras y no le daban respuesta sobre una colonoscopia y una resonancia.

Acerca del tema ya había hecho una cruda advertencia: “Yo sé la enfermedad que vivo y si uno se descuida en cualquier momento le pasa factura. En estos momentos no sé qué es lo que tengo, por eso mi desesperación”.

Conoce más: Dolorosa muerte de querida influencer: su familia denuncia presunta negligencia médica

De la misma forma, su hermana hizo una denuncia por supuesta negligencia médica, a través de sus historias mencionó que a la joven no la tenían en buenas condiciones y dijo que “no era justo” que hubiese llegado en la noche a urgencias y, para la una de la tarde, no la hubiesen atendido.

Publicidad

Funeral de Leidy ‘la hermosura’

Por medio de sus historias la joven compartió la canción ‘Mi negrita’ junto a las palabras: “ay mi negrita preciosa, descansa, descansa de tanto dolor. No es justo como no me ayudaron, no es justo, Dios mío”, allí además se ve el ataúd de la creadora de contenido.

Publicidad

El féretro es de color blanco con varias decoraciones doradas, además, su familia lo acompañó con una ilustración de Leidy cuando era aún más pequeña y lo rodearon con arreglos florales y velas para honrar toda su vida.

Por otro lado, en su feed de Instagram también publicó varios recuerdos en los que están juntas y allí le envió un último mensaje: “El ser más alegre de esta tierra se me fue, te amo. Yo cuido de mamá, papá y de todos, como siempre lo he hecho, eras mi vida mi negra, solo quiero que descanses de este mundo tan cruel”.

Mira también: La advertencia que Leidy ‘la hermosura’ había hecho sobre su estado de salud