La advertencia que Leidy ‘la hermosura’ había hecho sobre su estado de salud

Keidy Hinestroza, hermana de Leidy ‘la hermosura’ confirmó la muerte de la creadora de contenido en la tarde de este 22 de enero después de pasar varias horas en un centro médico buscando ayuda urgente para la joven.

En medio de un video, la joven denunció presunta negligencia médica y aseguró que su hermana no estaba en buenas condiciones , además, manifestó que era una persona con una enfermedad terminal y que, tras llegar en la noche a urgencias, a la una de la tarde continuaba sin recibir atención.

Vale la pena mencionar que en octubre del 2024 la joven había realizado un video en el que dijo que estaba corriendo peligro y le preocupaba su salud, ya que su EPS tenía algunas fallas y ella sabía que no podía esperar tanto tiempo para realizarse algunos exámenes.

Leidy ‘la hermosura’ temía por su vida

La creadora de contenido había compartido unas historias en las que decía que su entidad prestadora de salud presentaba problemas y días después le respondieron diciéndole que estuviera pendiente, pues pronto la llamarían.

Pasaron más de tres semanas después de eso y aún no obtenía respuesta sobre sus exámenes, por eso, Leidy empezó a preocuparse e hizo una advertencia: “yo sé la enfermedad que tengo y si uno se descuida en cualquier momento le pasa factura. En estos momentos no sé qué es lo que tengo, por eso mi desesperación de que me hicieran una colonoscopia y una resonancia”.

Allí aseguró que le daba pena salir llorando en sus videos, pero consideraba que sus redes sociales podían ser la única forma de comunicar su caso y darle visibilidad a lo que estaba batallando, ya que no era sencillo.

Cuántos años tenía Leidy ‘la hermosura’

A la joven no le dieron ninguna esperanza de vida cuando la diagnosticaron con cáncer a los 13 años, en ese momento la desahuciaron, sin embargo, en el mismo contenido dijo que habían pasado 8 años desde entonces y seguía viva.

Esto quiere decir que la influenciadora tenía 21 años y llevaba casi la mitad de su vida batallando con el cáncer. Sin embargo, ella no lo consideraba como una sentencia de muerte, sino que siempre intentó sacar lo más positivo, por eso quería abrir una fundación y ayudar a otros niños.