Harry Styles obtuvo nuevo logro musical que lo incluye en la lista de Récords Guiness

El año 2023 ha llegado con novedades musicales para Harry Styles quien fue coronado con un nuevo éxito gracias a su canción 'As It Was', un sencillo que se estrenó el 1 de abril del 2022 y con el que el británico le dio la vuelta al mundo posicionando esta composición en los primeros lugares de las canciones más escuchadas a nivel global.

Su triunfo quedó claro cuando Styles se metió en el top 100 de Billboard de los Estados Unidos y de igual manera destacó al mantener la canción por diez semanas seguidas en el primer lugar de listas en el Reino Unido. Gracias a estos registros, el intérprete de 'Watermelon Sugar' recibió uno de los reconocimientos más sonados y destacados de los logros humanos y naturales: 'Guinness World Records'.

Con el reporte publicado por la plataforma musical Spotify, se pudo obtener las siguientes cifras que permitieron registrar al exintegrante de One Direction en el Libro de los Récords Guiness: en 8 meses Harry consiguió más de 1.811 millones de reproducciones en el mundo. De igual modo, se supo que en las primeras 24 horas después del lanzamiento de 'As It Was', Harry batió el récord de la canción más escuchada de un solista masculino con 16 millones de reproducciones dentro de la mencionada plataforma.

Y es que, el artista, no solo triunfó con este sencillo, el tercer álbum de estudio 'Harry's House' obtuvo el segundo lugar de los álbumes más reproducidos del 2022, una obra que tuvo fecha de estreno el 20 de mayo del 2022 y en el que combinó estilos musicales del pop, R&B, funk, pop rock, entre otros.

Harry owns 2022 🤟🏻❤️ pic.twitter.com/smDBRm9aGn — pAbLo CoRtEs (@jpab666) January 12, 2023