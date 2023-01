Guns N' Roses, detenidos en la frontera canadiense por posesión de armas

Han pasado escasos meses desde que los Guns N' Roses -banda formada actualmente por Axl Rose, Slash y Duff McKagan- dejaran de lado sus diferencias para emprender su primera gira musical en 23 años, un reencuentro que no ha pasado desapercibido para sus fans ni tampoco para los agentes canadienses que les detuvieron cuando iban de camino a Toronto al encontrar una pistola en su equipaje.

El incidente que protagonizaron con las autoridades de la aduana no duró demasiado, ya que poco después el propio Axl Rose informaba a sus seguidores sobre el asunto durante el concierto que el grupo ofreció en el Toronto Rodger's Center.

"Fueron muy amables, y muy comprensivos [los policías]. Quiero decir, es algo que puede pasar: puedes olvidarte de que tienes una jo**da pistola, pero tengo que decir que no era mía".

El representante de la formación confirmó posteriormente la noticia pero se negó a ofrecer más detalles de por qué fue hallada un arma de fuego entre las posesiones de los músicos si no pertenecía a ninguno de ellos.

"Sí, ocurrió el viernes 15 de julio, cuando se disponían a cruzar la frontera. Venían de dar un concierto el día 14 en Philadelphia", explicó su agente a la revista Billboard.

Esta no es la primera experiencia de este tipo que vive Axl Rose, ya que en 1988 protagonizó otra escena similar en el mismo lugar, pero con una pistola de aturdimiento.

"Ese año solo fui arrestado una vez en la frontera canadiense, por llevar una pistola de aturdimiento. No sabía que eran ilegales aquí", confesaba a la revista Spin.

El concierto en Toronto es la única fecha que tienen en el país como parte de su gira mundial 'Not In This Lifetime', que terminará en noviembre en Costa Rica y que contará con teloneros de la talla de Lenny Kravitz y The Cult. Una gira de lo más esperada para los fans de la clásica banda que no reunía a sus tres miembros originales desde su gira de 1993 'Use Your Illusion'.

Por: Bang Showbiz