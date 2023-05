Gerard Piqué encendió sus redes con una nueva foto junto a Clara Chía

Para nadie es un secreto que la relación entre Gerard Piqué y Clara Chía ha sido una de las más mediáticas y criticadas de los últimos meses, además, cada uno de sus pasos es seguido por los medios de comunicación nacionales e internacionales.

Y es que el divorcio del futbolista y Shakira, al parecer, se habría dado debido a la infidelidad por parte de él junto a la joven. Esto también habría creado problemas entre la cantante y sus exsuegros quienes, según algunos medios, habrían sabido del tema.

La ruptura no ha pasado desapercibida y la barranquillera ya ha publicado cuatro canciones en torno a este duro momento en su vida ‘Monotonía’, ‘BZRP Music Sessions #53’, ‘TQG’ junto a Karol G y ‘ Acróstico’ dedicada a sus hijos Milan y Sasha, quienes incluso aparecen en el video oficial.

Cada uno de estos temas ha causado una tormenta en redes sociales y lo cierto es que a Piqué le han llovido las críticas y los comentarios negativos y cómo no, a Clara Chía también.

Los rumores sobre el estado de la relación de Shakira y el futbolista siguen aumentando y la prensa está pendiente de cada una de sus interacciones y del paso a paso que han recorrido desde que decidieron divorciarse.

Ahora un nuevo detalle genera controversia, el futbolista publicó una nueva imagen con la que encendió las redes. Se trata de una instantánea en la que él y su pareja están juntos, abrazados y muy sonrientes.

En poco tiempo la foto ya tiene millones de likes y una gran cantidad de comentarios, algunos a favor y otros en contra del romance. A pesar de todo, el futbolista ignoró las críticas y no tiene miedo de demostrar su amor con una descripción muy sencilla, un corazón naranja.

“Todo el mundo llorando con acróstico y él clara- mente no entendió nada”, “Que le vio Shakira a este hombre 😢”, “Típico; Sube una foto con la otra para demostrar estar "feliz" cuando CLARA-MENTE por dentro se muere de rabia😂”, dicen algunos de los comentarios en la publicación.

Lo cierto es que parece que el futbolista ya no les da importancia a los comentarios, pues no ha respondido a ninguno de ellos y todo indica a que no lo hará, sin embargo, esto no evita que miles de personas sigan manifestando su desacuerdo con la relación.