Gabriela Spanic acusó al actor Pablo Montero de agredirla sexualmente en 2020

La reconocida actriz venezolana Gabriela Spanic se ha robado la atención de sus admiradores luego de denunciar públicamente a un colega por presunto abuso sexual. Se trata de Pablo Montero, con quien compartió cuando participaron en ‘La casa de los famosos’ en 2020.

En medio del programa ‘Secreto de villanas’, la intérprete de proyectos como ‘La usurpadora’, ‘Soy tu dueña’, ‘La intrusa’ y ‘Tierra de pasiones’ relató que fue agredida sexualmente debido a que su compañero al parecer intentó besarla a la fuerza.

“Fue alguien que yo estimo mucho y no tengo reparo en decirlo: Pablo Montero. Yo estaba fumando mi cigarro, me lo agarró, se me cayó a los senos y empezó a agarrármelos, me tomó por el brazo, me quería besuquear a la fuerza. Yo pegaba gritos: ‘Sáquenme de aquí’”, señaló.

Asimismo, explicó que no había tomado la decisión de hacer público el caso o hablarlo con las autoridades debido a que firmó un contrato de confidencialidad con la producción, por lo que temía que fuera a verse perjudicada legalmente.

“Me dijeron en la Fiscalía que no podía hablar de lo que ocurrió, pero averigüé con unos abogados antes de abrir la boca. Esto sí lo puedo decir y con mucha seguridad, allá adentro sufrí un delito y cuando es algo así no hay confidencialidad que valga, entonces se puede contar: abuso”, mencionó en medio del encuentro.



La respuesta de Pablo Montero

Tras conocerse la denuncia, diferentes medios de comunicación mexicanos intentaron comunicarse con el actor y cantante; sin embargo, él se apresuró a contestar que simplemente no desea prestarle mayor atención al tema, argumentando que él es inocente de las acusaciones que le hace Spanic.

Por otro lado, señaló que, si esta declaración fuesen verdad, los integrantes de la producción hubiesen hecho cualquier cosa para sacarlo a él o a otra persona que pudiese a poner en riesgo la integridad de algunas de las celebridades que se encontraban conviviendo en el interior del recinto.

Se sabe que Spanic no tiene planes de poner el caso en conocimiento de la justicia mexicana, solamente desea que Montero se disculpe por lo sucedido y que se muestre arrepentido por sus acciones.