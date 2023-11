El miembro de Guns N' Roses, Axl Rose fue acusado de abuso por parte de Sheila Kennedy

El vocalista de Guns N' Roses , Axl Rose, fue denunciado este miércoles en Nueva York por agredir sexualmente a la modelo y actriz Sheila Kennedy en una habitación de hotel hace más de 30 años, en 1989.

En la demanda, a la que ha tenido acceso la revista Rolling Stone, Kennedy acusa a Rose de agredirla sexualmente la noche en que se conocieron en una discoteca de Nueva York, a la que acudió para conocer a la banda de rock.

"La trató como una propiedad utilizada únicamente para su placer sexual. No utilizó preservativo. Kennedy no dio su consentimiento y se sintió dominada. Sintió que no tenía escapatoria ni salida y se vio obligada a consentir. Creía que Rose la atacaría físicamente, o algo peor, si decía que no o intentaba apartarlo. Entendió que lo más seguro era tumbarse en la cama y esperar a que Rose terminara de agredirla", argumenta la demanda.

El relato hecho por Sheila Kennedy en su demanda explica:

En la discoteca donde interactuaron por primera vez, el vocalista invitó a Kennedy, al presentador de MTV Riki Rachtman y a otra modelo a una fiesta en su habitación de hotel, donde el cantante presuntamente ofreció a los invitados sustancias ilícitas y alcohol.

En un primer momento, Kennedy y Rose se besaron, este fue un gesto consentido, "a diferencia del encuentro íntimo que tuvieron más tarde", como explica la demanda. Tras esto, el artista comenzó a tener relaciones con la otra modelo, y le propuso a Rachtman y a Kennedy que lo hicieran en grupo, pero ambos lo rechazaron y abandonaron la habitación.

Al salir al pasillo, Sheila Kennedy escuchó el sonido de un vaso de cristal rompiéndose contra el suelo y al cantante insultando a la modelo con la que se encontraba en ese momento solo en su habitación.

Fue entonces cuando Rose salió de la habitación y se dirigió furioso a la suite de Rachtman, donde se encontró a Kennedy. Allí empezaron las fuertes agresiones físicas para llevarla de vuelta al lugar donde estaba durmiendo él, durante el forcejeo lastimó sus rodillas y la hirió.

Posteriormente abusó de ella: "estaba tumbada, con las manos atadas a la espalda, sangrando, vulnerable y a solas con Rose mientras él estaba en un estado de furia sexual y volátil", argumenta la demanda.

No es la primera vez que Axl Rose es acusado de agresión sexual: en 1985, fue denunciado por abusar de una adolescente de 15 años. En la década de 1990, su entonces mujer, Erin Everly, lo acusó de haberla escupido, pegado, atado y arrastrado del pelo varias veces, así como de haberla obligado a acostarse con él.