Fredy Guarín estuvo a punto de accidentarse en bicicleta: "el señor del bus no me vio"

Fredy Guarín , uno de los futbolistas más reconocidos del país, preocupó a sus seguidores en redes sociales tras compartir un episodio que vivió mientras montaba bicicleta, el cual lo llevó a hacer una profunda reflexión sobre la vida.

El deportista de 38 años relató en un extenso video, ante sus más de dos millones de seguidores, que durante un recorrido por las vías de Antioquia experimentó un momento de angustia e impotencia, aunque, afortunadamente, no resultó herido.

Fredy Guarin se salvó de un accidente en bicicleta

"Iba en la bicicleta, haciendo una vueltica aquí en el Oriente y había trancón. Hay un carril, bien sea de motos o para las bicicletas, y había una camioneta que lo tapaba. Entonces decidí parar porque era una subida y esperar a que avanzara el tráfico", explicó.

Guarín detuvo su bicicleta apoyando el pie derecho en el suelo, pero al notar que los demás empezaban a avanzar, retomó el camino. En ese instante, tenía un pie asegurado al pedal y el otro suelto.

“Me caí del lado que me había desenchoclado. Obviamente, sentí susto porque había carros al lado. El conductor de un microbús cercano, al parecer, no me vio y, en el momento de la caída, la fuerza me llevó hacia la llanta”, agregó.

Aunque mostró su molestia por la imprudencia del vehículo que obstruía el carril de bicicletas, Guarín se sintió agradecido por salir ileso. Sin embargo, reconoció que la ira lo invadió y lo llevó a tomar decisiones impulsivas, como acelerar su marcha de manera imprudente.

Este incidente lo hizo reflexionar sobre la importancia de mantener la calma en situaciones de tensión o emergencia: “Hoy me pasó y lo que se debe hacer es respirar, no buscar culpables ni insultar. Simplemente hay que morderse la lengua un rato, salir de ese espacio que no es el ideal para pensar y buscar un entorno más sano para poder avanzar”, concluyó.