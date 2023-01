Fotos: Cartagena es la ciudad predilecta de los famosos para vacacionar

La esposa del Santiago Arias, uno de los jugadores más guapos de la selección Colombia, disfruta de un relajante descanso en el heroica que generalmente para esta época es el lugar donde coinciden todos los famosos. La bloggera compartió con sus seguidores lo desestresante que han sido estos días cargados de sol, playa y arena.

La presentadora Laura Tobón también hizo presencia en el departamento de Bolívar junto a su futuro esposo Álvaro Rodriguez para celebrar año nuevo y sus 27 años de vida.

Junto a la ex presentadora de la Voz Teens estaba la corresponsal de Día a Día, Ana Beliza Mercado, que es la novia del hermano de Álvaro Rodríguez, Santiago, celebrando con una velada en el reconocido restaurante Marea by Raush, el cumpleaños de la dueña de Laura Tobón By Milonga.

Otra pareja que ha disfrutado de las mieles del amor en la heroica son Juan Alfonso ‘el gato’ Baptista y su amada María Fernanda Barreto.

La reconocida Tata Gnecco compartió con ‘El gato’, Carla Giraldo y otras personas en el nuevo Beach Club de Cartagena, Fenix Beach.

La ex presentadora de Show Caracol que ahora reside en México, Daniela Pinedo, también dijo presente en Cartagena con su hijo y esposo, Francisco Cardona.

