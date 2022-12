Federico Zapata, integrante de los Caligaris, fue despedido tras insultar a los mexicanos

El pasado 20 de noviembre, Los Caligaris fueron tendencia en Twitter luego de que su integrante Federico Zapata, quien toca el trombón, fuera noticia por sus fuertes declaraciones en contra de los mexicanos.

Todo comenzó cuando el narrador Paco Villa, por medio de un tuit criticó al ‘Dibu’ Martínez' por sus actitudes en este mundial, a lo que Zapata dio su punto de vista que no fue bien recibida por sus seguidores.

El famoso Dibu es un gran arquero, admirable su mentalidad y calidad, pero también es el portero más fanfarrón y el competidor más despreciable del orbe.



Es campeón del mundo, y qué bueno por él y por los argentinos, pero se le recordará por esa grotesca imagen. — Paco Villa (@Paco_Villa_) December 19, 2022

“Y ustedes son distintos por su envidia y resentimiento y por tener la c*la rota. Dejen de llorar y prueben con el fútbol americano o béisbol, los mejores futbolistas que tienen allá se llaman extranjeros,“ expresó el artista.

Por supuesto, luego de estas palabras los internautas pidieron respeto por su país, dejando en claro que no querían que se volvieran a presentar en México, pues se acerca pronto el evento Vive Latino donde ellos están incluidos en el lineup.

Horas después de lo ocurrido, Federico borró su mensaje y se retractó de su publicación:“Disculpas para toda la gente que se sintió ofendida por un comentario desafortunado de mi parte, no era mi intención ponerme en contra de un pueblo que me ha dado tanta alegría y tantas experiencias hermosas, no involucren a la banda porque ellos no me dicen que escribir” mencionó vía Twitter .

Tras lo ocurrido, la reconocida banda emitió un comunicado a todos sus seguidores a través de redes sociales, informando que desde ese momento Federico Zapata ya no pertenecía más al grupo musical.

“México es patria y cada mexicano, un hermano. Si tocan a México, nos tocan a nosotros”, concluyeron los integrantes de Caligaris.