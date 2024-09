Fallece La Gorda Fabiola, leyenda de Sábados Felices, a sus 61 años

Durante la transmisión de Día a Día se dio a conocer la lamentable noticia de la muerte de La Gorda Fabiola y enviaron emotivas palabras a sus familiares, principalmente a Polilla y su hijo. Por el momento, no se conocen los motivos de este fallecimiento, pero la humorista batalló durante años por sus problemas de diabetes y al corazón.

Quién era la Gorda Fabiola

Fabiola Emilia Posada Pinedo tenía 61 años y durante muchos de estos fue una de las más queridas humoristas de Sábados Felices. La mujer hizo parte del elenco del programa de humor más longevo de Colombia desde 1987.

Entre los motivos por los que la recordarán sus fanáticos están sus graciosas rutinas, las veces que también actuó e hizo parte de parodias en el programa que cura las caras tristes y la manera en la que siempre le ponía una sonrisa en el rostro a quienes la escuchaban y disfrutaban de su humor.

Qué hacía la Gorda Fabiola

Además de su reconocido trabajo como humorista en Sábados Felices, la Gorda Fabiola también ejerció como comunicadora social en diferentes medios del país y recientemente se desempeñaba como creadora de contenido.

En su cuenta de Instagram sumaba más de un millón de seguidores con los que compartía los momentos más personales de su vida junto a su familia y cómo no, también con su esposo 'Polilla' quien también es humorista de Sábados Felices.

La mujer era una gran fanática de la moda y por eso tenía una marca llamada "By La Gorda Fabiola" en la que se podía encontrar prendas para mujeres plus size y en Día a Día, Iván Lalinde resaltó que a ella siempre le gustó estar arreglada, verse bella e incluso, recordó una de sus frases, en las que le decía que desde las 5:00 a.m. procuraba estar lista.

Quién era el esposo de la Gorda Fabiola

Nelson Polanía, más conocido como 'Polilla' era el esposo de la Gorda Fabiola desde hace más de 25 años. La pareja tenía una relación admirada por los colombianos y los dos se conocieron mientras trabajaban juntos en Sábados Felices.

Iniciaron como amigos, pero después de una salida y de que él le robara un beso iniciaron un romance que duró años y de la que tuvieron un hijo, se trata de David Polanía.