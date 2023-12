Exjefa de prensa de Fanny Lu denunció presuntos malos tratos: "Me despidió por un audio de WhatsApp"

Fanny Lu, una de las cantantes colombianas más exitosas del país y que lleva una extensa carrera gracias a su música, participaciones en comerciales y producciones televisivas; se encuentra en el ojo del huracán por cuenta de las declaraciones de una mujer que trabajó con ella en el pasado: su exjefa de prensa, Paola Vargas Sosa.

A pesar de que la intérprete de temas como 'Tú No Eres Para Mí', 'No Te Pido Flores' y 'Celos' se casó con el empresario peruano Mario Brescia Cafferata , el pasado 3 de diciembre, ahora es noticia por haber sido expuesta y señalada de malo tratos con una de sus exempleadas.

En medio de una entrevista para el programa 'El postre primero Podcast', dirigido por Daniela Vega , la también periodista habló de su carrera profesional y se refirió a lo que sucedió con la artista caleña; pues decidió romper su silencio y dar su versión de los hechos por los que su relación laboral llegó a su fin.

“Muchas veces trabajamos en su casa días enteros, sin fin, desde las 8 a.m. y salíamos a la madrugada. Lo que más me dolió fue que me despidió por un mensaje de voz de 7 minutos por WhatsApp”, explicó inicialmente Paola Vargas Sosa.

En su relato continuó diciendo que esto la sorprendió porque tenían una muy buena relación y al momento de despedirla “dijo sentía que yo no era feliz, un montón de excusas”.

Además, le hizo entender que no se sentía a gusto con su desempeño y no le había funcionado lo que habían hecho de un año y algunos meses.

Además de lo mucho que esto la afectó emocionalmente, Vargas Sosa se dio cuenta de que Fanny Lu habló mal de ella en unos grupos de la misma aplicación de chats:

"Me estaba dejando mal delante de posibles clientes que estaban en un grupo. Yo pensé que teníamos una relación de lealtad y de mujeres, porque esa es la bandera de ella. Yo la tenía en un pedestal, y ese fue mi error, no debí poner tantas expectativas, me dio $900.000 pesos de liquidación”.

Hasta el momento, Fanny Lu no se ha manifestado; pero muchos esperan que lo haga muy pronto.

