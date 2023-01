Eugenio Derbez y su esposa causan furor al hacer la parodia de la canción de Shakira y Bizarrap

Muchos son los creadores de contenido digital, cantantes y actores que han dado a conocer su opinión sobre la nueva canción de Shakira junto a Bizarrap 'Mussic Sessions #53', donde la colombiana hace un par de indirectas para Gerard Piqué. Recientemente, se conoció que el famoso actor Eugenio Derbez, recordado por su papel en 'No se aceptan devoluciones' se unió a la tendencia junto a su esposa Alessandra Rosaldo y crearon una parodia del exitoso tema.

A diferencia de la canción original, la letra no se basa una ruptura amorosa, sino que es una "tiradera" de Rosaldo al actor por todo lo que tuvo que soportar durante los primeros meses como madre para obtener los resultado que definitivamente no estaba esperando: "Todos ellos se parecen harto, yo quería algo diferente, yo me chupé el parto. 23 horas pujando y Aitana es como tú, igualita que tú, tus genes son de impacto y por eso todo son igualitos que tú", reza parte de la canción.

Lo curioso del video es que tiene la misma puesta en escena del clip de la barranquillera, pues Alessandra aparece en un set de grabación con luces azules claras que de inmediato hace que los internautas lo asocien con la publicación en YouTube, que ya reúne más de 143 millones de preproducciones. Asimismo, en el fondo se logra ver a Derbez con gafas oscuras y chaqueta mientras se sirve un poco de comida, por lo que varios usuarios lo han comparado con el productor Bizarrap.

En redes sociales se han leído comentarios como: "Está tan buena tu versión, que ya me piqué", "ojalá mi autoestima fuera tan grande como los genes de Eugenio Derbez", "sus genes sí están de impacto", entre otros mensajes.