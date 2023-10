Eugenio Derbez es calificado de tacaño por decir que le molesta pagarle a los jóvenes por su trabajo

Debido a su extensa trayectoria en el mundo del cine y la televisión, Eugenio Derbez se ha convertido en uno de los actores latinoamericanos más influyentes; por eso, muchos llegarían a pensar que trabajar con él podría ser un verdadero honor. Sin embargo, recientemente dividió opiniones al confesar qué es aquello que le disgusta de laborar con jóvenes.

La revelación tuvo lugar durante una entrevista para el portal Financiero Bloomberg con la periodista Adela Micha. Cabe mencionar que esta declaración la hizo en 2018, antes de que se accidentara; sin embargo, los usuarios de Internet se han encargado de revivir el video a través de las plataformas digitales.

¿Qué fue lo que dijo Derbez sobre los jóvenes?

Eugenio explicó que en muchas ocasiones cuando lo invitan a participar en un proyecto, prioriza la calidad del producto en comparación con sus ganancias y se toma primero un tiempo para saber cómo va a ser su trabajo antes de dar a conocer el valor que desea recibir por llevarlo a cabo.

Seguro el hace películas y shows sin preguntar cuanto le van a pagar. — juanJo (@JuanAlv11276885) October 6, 2023

Además, se mostró en desacuerdo con las actitudes de algunos jóvenes en la actualidad, quienes se ponen en contacto con él para ofrecerle sus servicios, pero hacen una pregunta que lo desmotiva un poco.

“Les hablas a los jóvenes y les dices ‘Oye, necesito que me ayudes en mis redes sociales y tú te ves chavo y le sabes a las cosas, entonces quiero que trabajes conmigo’. Te contestan ‘sí, claro que sí. ¿Cuánto me van a pagar?’. No lo puedo creer, me enoja”, señaló.

Ante el video que se ha vuelto a viralizar, diferentes internautas han dividido opiniones, pues mientras unos piden que vean la entrevista completa, otros simplemente rechazan la forma en que se refiere a sus empleados.

“Seguro él hace películas y shows sin preguntar cuánto le van a pagar”, “quizás no ha cobrado en los proyectos que ha hecho”, “vean la entrevista completa y se darán un mejor contexto de lo que menciona en este corte”, “primero pregunta y entabla conversaciones sobre el proyecto y después dice cuánto va a cobrar. Antes de hablar, les recomiendo que vean la entrevista”, “él trabaja por amor al arte (del que imprime los billetes)”, son algunos de los mensajes que se destacan en X, conocido anteriormente como Twitter.