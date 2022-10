Alessandra Rosaldo, esposa de Eugenio Derbez, habla de la dolorosa rehabilitación del actor

Luego de que el actor y productor de cine Eugenio Derbez haya preocupado a sus seguidores al informar que había tenido un accidente que lo llevó a ser sometido a cirugía , su esposa Alessandra Rosaldo se ha encargado de dar actualizaciones de su estado de salud a cada uno de sus seguidores a través de la redes sociales del actor.

Recientemente, la mujer informó que su recuperación ha sido "dolorosa" ya que ahora se encuentra en terapias físicas, por lo que debe realizar alrededor de 20 ejercicios distintos para ver mejoría en su estado de salud.

“Ya empezó la fisioterapia, cosa que lo tiene por un lado con mucho dolor, dolores nuevos, pero también muy motivado, muy emocionado porque empieza ya a moverse, a notar cambios, a tener un poco más de independencia”, aseguró Alessandra.

Asimismo, se apresuró a señalar que ha visto mejorías en su brazo, pues ya empieza a moverlo. Todo parece indicar que durante la terapia practica ejercicios con poleas para estimular el hombro y, aunque ha sido algo complicado el proceso debido a que hace mucho tiempo permanecía quieto, se siente motivado de seguir avanzando en la rehabilitación.

Más detalles del accidente de Eugenio Derbez