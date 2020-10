Estudio revela cuál es la película más aterradora de la historia ¿Te atreves a verla?

La compañía británica Broadbandchoices, dedicada a comparar las ofertas de banda ancha de diversos proveedores, decidió llevar a cabo una investigación para determinar cuál es la película más aterradora de la historia, así que reunió 50 personas para medir su frecuencia cardiaca mientras veían cintas de terror.

De acuerdo con Daniel Clifford, responsable del estudio, esta iniciativa tenía como objetivo ayudar a los amantes de este género a encontrar películas "científicamente aterradoras" y así ahorrarles tiempo a la hora de elegir entre las miles de opciones que existen.

Por más de 120 horas, los participantes estuvieron disfrutando de unos buenos sustos, pues para el ejercicio se eligieron 50 películas que habían recibido buena calificación por parte del público en distintas plataformas de contenido.

Según los resultados del estudio, la cinta más aterradora es del cineasta Scott Derrickson. Se trata de la película 'Siniestro', estrenada en el año 2012. Ocupó el primer lugar en el ranking, ya que la frecuencia cardiaca de los voluntarios mientras estaban en reposo era de 65 latidos por minuto, pero al ver esta producción cinematográfica se elevó a 86 lpm.

Aunque 'La noche del demonio', dirigida por James Wan, quedó en segundo lugar, fue la película que más susto generó, pues algunas de sus escenas lograron elevar la frecuencia del corazón hasta llegar a los 133 lpm.

'El conjuro' logró posicionarse en el tercer lugar y películas como 'El legado del diablo', 'Actividad Paranormal', 'It Follows', 'El conjuro 2', 'The Badadook', 'El descenso' y 'Los huéspedes', completan el top 10 de esta investigación.

De acuerdo con Forbes, este estudio tiene ciertos factores limitantes como el tiempo, pues consideran que 120 horas no es mucho y por otra parte, solo contemplaron 50 cintas y los comentarios existentes en tres portales de contenido.