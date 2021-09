Estudiante se vuelve viral por pedirle a otro alumno que la llame "compañere"

Una nueva polémica se formó en las plataformas digitales luego de que se diera a conocer el video viral de una estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) que de manera exaltada le solicita a uno de sus futuros colegas que no la llame "compañera", sino "compañere". A pesar de que la joven logró finalizar su intervención, el docente prohibió al resto de las personas conectadas que hicieran uso el lenguaje inclusivo en su clase.

"Alguien me dice eso y lo saco de aquí", comentó el profesor en medio del encuentro virtual. Además, aseguró que al igual que los animales, el género es binario, por lo cual es erróneo que se empiece a emplear otro vocabulario diferente al conocido.

"Aquí hay dos géneros, o sea, ustedes deben entender que hay dos géneros, masculino y femenino, hay un macho y una hembra en los animales, no hay mache y hembre. No, no, no. Por favor evítenme la pena de sacarlos de aquí", puntualizó.

Luego de que se presentara el vergonzoso suceso en el aula, la universidad compartió un comunicado a través de sus redes sociales en donde ratifican su compromiso con la integridad e inclusión en el plantel educativo. La grabación ya reúne más de 7 mil reproducciones y ha sido replicada en diferentes plataformas digitales, convirtiéndose en todo un fenómeno para quienes están de acuerdo con el profesor y con la alumna.