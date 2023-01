Este lunes: 'Buenaventura, no me dejes más', homenaje al embajador de la salsa en Europa

Se trata de 'Buenaventura, no me dejes más', proyecto con el que Caracol Televisión rinde un homenaje a este artista que, con su salsa, se convirtió en embajador de Colombia en el viejo continente.

'Buenaventura, No Me Dejes Más' cuenta la increíble historia de cómo la música trasciende y no reconoce fronteras, encarnada en un músico sensacional. Su nombre artístico hace referencia a un puerto sobre el Pacífico colombiano llamado Buenaventura, lugar donde nació Yuri Bedoya. Los sonidos del tambor, la marimba y los arrullos a la orilla del mar, le dieron la inspiración para sus canciones, sus ritmos y su forma de hacer música; una música tamboril y mística.

El documental es un retrato de este artista, desde los sonidos del tambor y la marimba en su natal Buenaventura, los cuales le dieron la inspiración para componer sus primeras canciones, pasando por las razones que lo motivaron a proyectar sus temas en el exterior, hasta el momento en que encontró en París el espacio, el público y la sensibilidad para proyectar sus canciones, en un camino nada fácil, hasta convertirse en uno de los artistas latinos más influyentes en el país galo.

El artista fue condecorado en mayo de este año por parte del Embajador de Francia en Colombia, Jean-Marc Laforêt, quien le impuso la Orden de las Artes y las Letras en el grado de Caballero.

Podrás disfrutar del documental este lunes 12 de octubre a partir de las 11:00 pm en el Canal Caracol.

