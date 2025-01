Este es el lujoso regalo que Epa Colombia le dio a Yina Calderón por su amistad

La dupla de Epa Colombia y Yina Calderón siempre da de qué hablar en las redes sociales, no osbtante, esta vez no lo hicieron por una polémica o por hablar sobre otros famosos, pues en este caso destacaron por la amistad que han reforzado en los últimos meses, dado que no solo han trabajado juntas en sus streams virales, sino que se han dado una oportunidad que antes se habían negado por malentendidos entre ellas.

Todo esto surgió luego de que la empresaria de las keratinas compartiera un emotivo video en su perfil, en el que le escribió una carta a su colega para hacerle entrega de un regalo muy especial que tenía para ella.

Te puede interesar: Yina Calderón fue comparada con Amparo Grisales, ¿por qué le dijeron que se parecen?

"Quiero agradecerte por todo lo que has hecho en mí, gracias por hacerme parte de tus proyectos, por contar conmigo y por permitirme ser tu amiga, ya que tú no crees ni confías en nadie. Siempre podrás contar conmigo. Espero que este regalito lo guardes, es la Virgen de Guadalupe, la que a ti te gusta, anhelo que la conserves y que te vaya muy bien, porque realmente tú mereces lo mejor", dijo mientras se grababa dentro de su carro redactando esta nota.

Conoce más: Epa Colombia se arrepiente de haberse hecho doloroso procedimiento estético: "me aplicaron morfina"

Al poco tiempo, Yina Calderón dio a conocer que recibió el detalle por parte de la empresaria y se mostró bastante agradecida por este gesto, lo cual no dudó en compartir en sus redes sociales.

Publicidad

"Bebés, pero qué caché, miren lo que me trajo la Epa Colombia. Tiene diamantes y esmeraldas, yo nunca había tenido una cadena así, de verdad qué regalazo", comentó la DJ, quien mencionó que aunque no porta oro, dado que no usa joyas ni cadenas, esto es algo que la dejó sin palabras y que sí quiere utilizar, aunque debe hacerlo con cuidado dado lo pesada y costosa que es.

Asimismo, dejó en claro que sabe que Daneidy Barrera lo hace con el corazón y con la intención de que le vaya bien en su viaje a México, a donde se va a partir del 15 de enero: "me da esta medallita para que me cuide ahorita que me voy. Estoy agradecida".

Lee también: Esta es la razón por la que Raúl Gasca le agradeció a Yina Calderón: "Vale mucho"

Publicidad

Sacándole un poco de gracia y chistes a la situación, Yina mostró en detalle la cadena mientras que exaltó: "ya sé qué empeñar en caso de que no pueda vender más fajas. Va a tocar que la Epa me preste el escolta".

Con la canción 'Shaka laka' de 6ix9ine y Yailin 'La más viral' de fondo, la empresaria de fajas dejó ver cómo le quedaba esta joya al ponérsela, demostrando que este detalle es bastante especial para ella, con un significado digno de la amistad que tienen.