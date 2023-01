¿Error de traducción afectó a Laura González en el resultado de Miss Universo?

Usar traductores es un arma de doble filo que en muchas ocasiones puede costarle la corona de Miss Universo a muchas representantes del mundo. Y Laura parece no ser la excepción, ya que el traductor cambió el sentido de la oración al utilizar palabras diferentes a las que dijo ella.

A la pregunta sobre cuál era la cualidad de la que se sentía más orgullosa y cómo la utilizaría en Miss Universo, Laura dijo: “Soy supremamente apasionada por lo que hago. Con pasión, entrego todo mi ser en cada escenario que piso. Así lo hice como actriz, así lo hice como Colombia, y no lo dudo que así lo haría como Miss Universo”.

Por su parte, el traductor expresó: “With compassion I have discipline. With compassion I put my full self in every situation that I work at”.

El traductor cambió la palabra pasión por compasión, dándole un sentido totalmente diferente a la respuesta de Miss Colombia.

El error lo cometió el traductor dos veces durante la respuesta de Laura González. Sin embargo, nunca se sabrá si la traducción de la respuesta influyen en el fallo del jurado, lo realmente seguro es que sí hubo errores.

