'En Qué Lío Me Metí: Margarita Pombo quiere quedarse con la presidencia de la compañía

En la familia Pombo, el testamento de Mario podría desatar una verdadera guerra por el control de la compañía. Margarita quiere la presidencia, pero sus familiares no parecen estar dispuestos a ponérselo fácil. Entre reproches, viejos rencores y comentarios que incomodan a más de uno, la sala de juntas se convierte en el escenario de una disputa en la que todos parecen tener algo que ganar.

Descubre las intrigas, los secretos y los enredos de 'En qué lío me metí', la nueva producción de Caracol Televisión. Muy pronto, en las noches.

