Elizabeth Loaiza promueve ley que busca prohibir los biopolímeros en Colombia

En diferentes oportunidades, Elizabeth Loaiza ha mostrado a través de sus redes sociales cómo ha sido el proceso de recuperación desde que se extrajo los biopolímeros de los glúteos. En esta oportunidad, se dio a conocer que radicó ante el Congreso de la República un proyecto de ley que busca penalizar a aquellas personas que de manera inescrupulosa lo aplican a sus pacientes.

Recientemente, la modelo ha compartido varias fotografías y videos del momento en el que fue intervenida quirúrgicamente por el doctor Carlos Ríos, quien además la ha acompañado en todo el proceso legal para evitar que más mujeres sigan siendo inyectadas con sustancias altamente nocivas para su salud.

"La cola se empezó a deformar, me quemó, a mí no me define una nalga. Entro al baño, quiero suicidarme del dolor que siento en la nalga. Ser un referente para que empiecen a penalizar la aplicación de esto a ver si algún día acaba o por lo menos disminuye", comentó Loaiza en la entrevista más reciente que le concedió al especialista que la ha tratado.

Según informó a través de su cuenta de Instagram , donde reúne más de 2 millones de seguidores, el proyecto puede tardar hasta 2 años en ser evaluado; sin embargo, ella permanece firme en sacarlo adelante, puesto que pretende ayudar a todas las víctimas a que se puedan retirar los biopolímeros de manera pronta, argumentando que no es un procedimiento con fines estéticos, sino que se trata de un tema que afecta la capacidad funcional de las personas.

Esta no es la única celebridad que se ha visto afectada por este fenómeno, otro de los casos conocidos en el país es el de la presentadora Jessica Cediel . A pesar de que, según aseguró, no ha sido fácil volver a la cotidianidad, la caleña intenta tomar su cambio físico con gran sentido del humor.