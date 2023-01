El nuevo sencillo de Taylor Swift ya está imponiendo récord

La estrella del pop Taylor Swift mostró su imagen más oscura en su último video, que estrenó el domingo durante la entrega de los MTV Video Music Awards.

El video de "Look What You Made Me Do", una pegadiza canción que desde su lanzamiento el viernes ocupa los primeros lugares en las listas de streaming, comienza en un cementerio.

La cámara se acerca a una tumba que dice "Aquí yace la reputación de Taylor Swift", un tema que al parecer tendrá mucho peso en su nuevo álbum titulado "Reputation" y que se estrenará el 10 de noviembre.





El video muestra luego a Swift con un maquillaje gótico y estrellando un vehículo, con paparazzis apareciendo repentinamente para mostrar su accidente al mundo.

La cantante de 27 años, conocida por su imagen tranquila, aparece en el video destrozando una tienda con un bate de béisbol y al volante de una motocicleta vistiendo una chaqueta de cuero.

Poco después de lanzar este single, sus seguidores especularon de inmediato que envía un mensaje a Kanye West.

El rapero provocó la ira de Swift el año pasado en una canción en la que decía: "Yo hice famosa a esa perra". La industria musical señala que esa frase hace referencia al momento en el que interrumpió el discurso de la artista durante los MTV Video Music Awards de 2009.

El último álbum de Swift, "1989" (2014), ha sido uno de los más vendidos de la década.

Por: AFP