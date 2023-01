"El negro del WhatsApp", le dicen a Egan Bernal por llamativo detalle de su cuerpo

Egan Bernal, el ganador del Tour de Francia, no podía dejar de pasar por la sala de Juanpis González para una entrevista muy particular, pues allí se conocieron varios detalles de la vida del ciclista que muchos no sabían, los cuales también sacaron cientos de carcajadas a los asistentes.

Entre la investigación que hizo el anfitrión del show, se enteró que la mamá de Egan tuvo antojos de chitos durante el embarazo, algo que dio pie para sacar a la luz una foto muy comprometedora del ciclista en la que aparece posando con una sudadera color gris, pero se le puede ver un gran relieve en su zona íntima, detalle que causó risas y revuelo entre el ciclista y el público por su llamativo “chito”, como dijo Juanpis.

“El negro de WhatsApp es una gueva al lado suyo… Esa es la bestia, desde el Tino Asprilla no veíamos algo igual”, a lo que Egan agregó entre risas: “Por eso Óscar dice el devora hombres”.

Luego de ver la imagen proyectada en el escenario, el ganador del tour dijo "Menos mal no está mi novia" y Juanpis le preguntó "¿Sientes que eres la bestia de dos cabezas?"

Foto: captura de YouTube

En medio de la entrevista, el ciclista también habló de otros temas de su vida, sus carreras y sus logros, culminando con un emotivo homenaje que le rindió Juanpis en compañía del público al final del espectáculo.

