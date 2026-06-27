El ‘Cucho’ Hernández al fin conoció a su bebé, mira su tierna primera foto juntos

El ‘Cucho’ Hernández se llevó las miradas de los hinchas de la Selección Colombia en el Mundial 2026 desde el partido Colombia vs. Uzbekistán, en el que una de sus asistencias terminó en gol de Jáminton Campaz. Desde entonces, el delantero ha sido uno de los jugadores más seguidos por la afición, pues ese partido terminó 3-1 a favor de la 'Tricolor'.

Previamente se había hecho público que el jugador estaba esperando un bebé con su pareja, Camila Acevedo. De hecho, el 10 de abril de 2026 presumieron una tierna sesión de fotos en familia, donde el protagonista es el vientre de la mujer.



El ‘Cucho’ Hernández conoció a su bebé

A inicios de junio, el futbolista anunció por medio de sus historias de Instagram que su bebé había llegado al mundo. Sin embargo, con el paso de los días y debido a la concentración de la Selección Colombia, también se supo que él no había podido conocerlo aún de manera presencial.





Debido a esto, una fotografía compartida en sus historias de la plataforma enterneció a todos los hinchas de la ‘Tricolor’. Se trata de una instantánea en blanco y negro donde aparece el jugador, sin camisa, sosteniendo a su bebé sobre su pecho y dándole un tierno beso.

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Además, allí escribió: “25 días después... qué bendición tenerte en nuestras vidas”, confirmando que solo hasta ese momento había podido tener entre sus brazos al pequeño Maxi, nacido a inicios de junio.

El ‘Cucho’ Hernández conoció a su bebé 25 días después de su nacimiento Foto: Instagram @cuchohernandez

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Hijo del ‘Cucho’ Hernández

Fue el mismo Hernández quien anunció que su pequeño había nacido. Lo hizo compartiendo dos fotos en sus historias en redes sociales. Una de estas mostraba algunos globos de decoración en los que se podía leer: “Bienvenidos a casa, Maxi y mamá”.

Sin embargo, la imagen que encantó a sus seguidores fue la primera del bebé. Allí aparece el hijo mayor del futbolista abrazado a Camila Acevedo, mientras que ella sostiene al pequeño Maxi en brazos y lo alimenta, en una escena que conmovió a sus seguidores.