Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Gran Final 'A Otro Nivel'
Votaciones 'A Otro Nivel'
Mundial 2026
Programación
YouTube Caracol Televisión

El ‘Cucho’ Hernández conoció a su bebé tras 25 días de nacido: primera foto juntos

El hijo del jugador nació a inicios de junio, él ya estaba en la concentración de la Selección Colombia, por lo que no había podido conocerlo, por eso la imagen conmovió a todos sus seguidores.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

El ‘Cucho’ Hernández al fin conoció a su bebé, mira su tierna primera foto juntos

El hijo del jugador nació a inicios de junio, él ya estaba en la concentración de la Selección Colombia, por lo que no había podido conocerlo, por eso la imagen conmovió a todos sus seguidores.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 27 de jun, 2026
Comparta en:
El ‘Cucho’ Hernández conoció a su bebé
El ‘Cucho’ Hernández conoció a su bebé
Foto: Instagram @cuchohernandez