El beso de Maluma con su madre en la boca que ha generado polémica

Maluma aprovechó el Día de la Madre para publicar una foto con su mamá y dedicarle un emotivo mensaje, pues es evidente que tienen una buena relación llena de amor. Sin embargo, hubo un detalle de la publicación que no les agradó mucho a sus seguidores.

En la imagen compartida se ve al artista dándole un apasionado besos a Marlli Arias en la boca, algo que los usuarios no vieron bien y no dudaron en dejar sus comentarios criticando esta muestra de cariño, ya que aseguran no es la manera correcta de hacerlo entre madre e hijo.

Publicidad

Hasta el momento, la polémica publicación completa casi dos millones de me gusta y miles de comentarios negativos haciendo referencia al beso de Maluma con su madre.

“Qué ASCO, la p**a madre, un psiquiatra urgente por acá”, “Yo soy madre, pero jamás permitiría que mi hijo me bese de la boca para eso está la frente o las mejillas eso es muy feo”, “Eso es normal cuando eres niño pero no se ve bien cuando ya eres viejo no lo hagas”, fueron algunas de las críticas que dejaron los usuarios.

Publicidad

Mira también: